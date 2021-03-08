Borsa İstanbul'dan Hakan Atilla açıklaması: İstifası kabul edildi

08 Mart 2021 Pazartesi, 11:50

Borsa İstanbul A.Ş, Hakan Atilla'nın genel müdürlük görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Sn. Mehmet Hakan Atilla'nın kendi isteğiyle 08.03.2021 tarihinden itibaren Genel Müdürlük görevinden istifa etmesi nedeniyle, 08.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile istifası kabul edilmiştir.

Borsamız kararı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’na bildirilmiştir."

ABD'de Halkbank davası sebebiyle 28 ay hapis yattıktan sonra Türkiye'ye döndüğünde Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne getirilen Hakan Atilla'nın bu ay sonunda istifa edeceği iddia edilmişti. Hakan Atilla iddialarla yaptığı ilk açıklamada izne ayrıldığını doğrulayarak, “İddialara cevap vermek anlamlı değil o yönde bir karar alırsam borsa resmî bilgilendirme yapar elbette” yanıtını vermişti.

Financial Times gazetesinden Ayla Jean Yackley imzalı haberde, Atilla’nın istifa iddiası, “Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmazlığı gidermek için sembolik bir jest olabilir” şeklinde yorumlanmıştı.

HAKAN ATİLLA KİMDİR?

Hakan Atilla, 1970 yılında Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olan Atilla, lisans eğitiminin ardından 1995 yılında Halkbank AŞ'de Araştırma, Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. Daha sonra ise Bankacılık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlükleri'nde bir süre uzman sıfatıyla görev aldı.

Stratejik Planlama Daire Başkanlığı'nda Yönetmen ve Bölüm Müdürlüğü görevlerini üstlenen Hakan Atilla, 2007-2011 yılları arasında ise Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanı olarak görev aldı. ABD'de tutuklanana kadar Halkbank'ın Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısıydı.

Hakan Atilla, Mart 2017'de bono ihracıyla ilgili görüşmeler yapmak üzere gittiği ABD'de havaalanında gözaltına alındı ve yargılandığı davada 32 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Atilla, hapiste geçirdiği süre göz önünde bulundurularak ve iyi hal indirimi uygulanması sonucu 20 Temmuz 2019'da tahliye edildi.

Göçmen bürosundaki sınır dışı işlemlerinin tamamlanmasının ardından Atilla, 24 Temmuz 2019'da Türkiye'ye geldi, 21 Ekim 2019'da Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak atandı.

Atama kararını, Atilla Türkiye'ye döndüğünde kendisini havalimanında karşılayan dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olan Albayrak da 8 Kasım 2020'de görevinden istifa etmişti.