Hakan Çalhanoğlu, Inter'de
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Inter'e transfer oldu.
Serie A'da son şampiyon Inter, Milan'dan ayrılan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Milan ile sözleşmesi bittikten sonra kulübü ile anlaşamayan ve bir süredir Inter ile görüşen Hakan Çalhanoğlu'nun durumu resmiyet kazandı.
Inter, Milan'dan ayrılan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.
İtalyan basınına göre yıldız futbolcu yıllık 5 milyon euro net artı bonus alacak.
2017 yılında Bayer Leverkusen'den Milan'a gelen Hakan, 2021 yılına kadar kırmızı siyahlı ekiple çıktığı 135 maçta 22 gol attı.
| ANNUNCIO @hakanc10 è il nuovo giocatore dell'Inter!— Inter ???? (@Inter) June 22, 2021
https://t.co/PTXR3dRNkF#welcomeHakan #IMInter pic.twitter.com/n4ypwLDI9c
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