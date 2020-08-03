Hakan Çalhanoğlu, Milli Takım teknik direktörü Güneş için ne dedi?

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 17:39

Pandemi sonrasında Milan'ın çıkışında büyük pay sahibi olan Hakan Çalhanoğlu, TRT Spor'da çok net ifadeler kullandı. Açıklamalarda bulunan milli futbolcu, Galatasaray ile birgün mutlaka buluşacağını söylerken, A Milli Takım'da ise Şenol Güneş'in forma vermediği dönemlerde kırgınlığını olduğunu söyledi.

"Pandemi öncesi, Türkiye'deki bazı yorumcular herhalde beni kızdırdı, hırs yaptım ve büyük bir cevap verdim. Şaka yapıyorum tabii ki. Pandemide kendime çok iyi baktım, istediğim pozisyonda oynadım."

"Hakkımdaki yorumları okuyorum. 'Milli Takım'da neden bu performansı göstermiyor?' diye konuşuluyor. Forvet arkası benim en rahat hissettiğim pozisyon. Zaten bunu da maçlarda ispatladım. Milan'da da asistler yaptım, goller yaptım. Bu benim şahsi kalitem."

"Her hoca, beni oynattı. Hiçbir zaman yedek kalmadım. Maldini ve Gattuso gibi insanlar futboldan anlamıyorlar da bizim yorumcular mı anlıyor? Acaba beni kıskanıyorlar mı diye düşünüyorum!"

ŞENOL GÜNEŞ İÇİN NE DEDİ?

"Milli Takım'da daha etkili olmak istiyorum. Fatih Hoca zamanında hep oynadım, milli takıma beni alan da oydu. Şenol Hoca da beni oynatıyor. Ama bazı maçlarda beni oynatmadı, kırgınlığım oldu. Kalitemle, Milli takımda 10 numara oynayacak olan banko oyuncuyum."

"Galatasaray'la inşallah bir gün buluşacağız."

"Milan ile sözleşme konusunda görüşmeler oldu ama bilgi veremem. Ben futboluma odaklanıyorum, top menajerimde."

"Gattuso ile topu kaybedince geri çekiliyorduk. Top bizde değilken defansa çekiliyorduk. Pioli de ise top kaybedince direkt baskı yapıyoruz topu kapmak için. Pioli ile daha agresifiz. Bu ön plana çıkmamı sağladı. Stefano Pioli bana, 'Sen özgürsün, oyunu sen kuracaksın' diyor."