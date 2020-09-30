Hakemler açıklandı: Kasımpaşa-Galatasaray maçına flaş isim!
Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 4. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
2 Ekim Cuma:
20.00 MKE Ankaragücü-Hes Kablo Kayserispor: Bahattin Şimşek
20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor: Fırat Aydınus
3 Ekim Cumartesi:
13.30 Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Alper Ulusoy
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
16.00 Medipol Başakşehir-Göztepe: Özgür Yankaya
19.00 Fenerbahçe-Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu
4 Ekim Pazar:
13.30 Yukatel Denizlispor-İttifak Holding Konyaspor: Hüseyin Göçek
16.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: Atilla Karaoğlan
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Cüneyt Çakır
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