Hakemlere 'hatalı' kırmızı kart cezası

16 Ocak 2021 Cumartesi, 10:07

Merkez Hakem Komitesi (MHK), Türkiye Kupası maçındaki Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a çıkan kırmızı kart pozisyonda Kasımpaşalı Aytaç Kara'nın müdahalesiyle ilgili kararını verdi. Pozisyonunda maçın hakemi Ümit Öztürk ve pozisyonu izlemeye davet etmeyen VAR hakemi Erkan Özdamar kusurlu bulundu.

Sosyal medyadaki haberlere göre Antalyaspor- Trabzonspor maçının orta hakemi Erkan Özdamar, görevden alındı. Karar, Antalya'da otelde maç saatini bekleyen Özdamar'a iletildi. Bugün oynanacak maçın hakemi Ali Palabıyık oldu.