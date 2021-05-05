Türkiye Barolar Birliği: 40 yaş üzeri avukatlara koronavirüs aşısı tanımlandı

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 00:53

Türkiye Barolar Birliği (TBB) 40 yaş üzeri avukatların koronavirüs aşısında öncelikli grupta yer aldığını ve randevuların alınabileceğini duyurdu.

40 yaş altı avukatların süreç içerisinde aşılarının tanımlanacağını belirten TBB’nin avukatlara gönderdiği mesaj şu şekilde:

“Değerli meslektaşlarımız; avukatlar, 40 yaş ve üzeri olmak üzere öncelikli aşı programına tanımlanmıştır. Randevular hemen alınabilir. 40 yaş altı, süreç içerisinde tanımlanacaktır. Destekleri için Sayın Adalet ve Sağlık Bakanlarımıza teşekkür ederiz.”

TBB'nin paylaşımı şu şekilde: