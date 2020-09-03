Hakim otel odasında ölü bulundu
Tunceli'nin Hozat İlçesi'nde bir hakim kaldığı otel odasında ölü olarak bulunurken, intihar üzerine durulduğu bildirildi.
Olay, Hozat ilçesi Diyap Ağa Mahallesi’ndeki bir apart otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1,5 ay önce ilçede göreve başlayan Hakim E.Ö., iki gün boyunca göreve gitmemesi ve telefonlarına cevap vermemesi üzerine polis nezaretinde kaldığı otele gidildi. Burada açılan otel odasında hakimin cansız bedenine ulaşıldı.
Kafasından aldığı kurşunla öldüğü belirlenen hakimin intihar ettiği üzerinde durulduğu öğrenildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldı.
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