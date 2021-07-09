Hakimden para cezası isteyen taciz sanığına: Artık birinin sana dur demesi lazım
Yoldan geçerken insanlara öpücük atıp cinsel organını gösterdiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Y.E. (45), 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar sonrası para cezası isteyen sanığa, hakim “Cinsel tacizden sabıkan var. Para cezası almışsın. Artık ıslah olman için sana birinin dur demesi lazım” cevabını verdi.
Olay, 10 Mart’ta Kayseri merkez Kocasinan ilçesinde meydana geldi. Balkonda oturan evli S.Y., tanımadığı Y.E.’nin tacizine uğradı. Y.E.’nin önce, S.Y.'ye ‘çok güzelsin’ diyerek öpücük attığı, S.Y.’nin tepkisi üzerine de cinsel organını gösterdiği ileri sürüldü. Şikayet üzerine gözaltına alınıp, ifadesinni ardından serbest bırakılan Y.E. hakkında ‘cinsel taciz’ suçundan dava açıldı.
Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık Y.E. ile mağdur S.Y. hazır bulundu. Sanık Y.E. savunmasında, “Kesinlikle cinsel tacizde bulunmadım. Motosikletle giderken telefonda konuşuyordum. Bu kadını kesinlikle görmedim” dedi.
Şikayetçi olduğunu söyleyen S.Y. ise, “Balkonda oturduğum sırada motosikletle gelip, ‘Sen çok güzelsin’ dedi. ‘Defol git’ dediğimde de cinsel organını gösterdi. Şikayetçiyim” diye konuştu.
Mahkeme hakimi sanık Y.E.’yi, ‘cinsel taciz’ suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Hakim sanığın daha önce de aynı suçtan sabıkalı olması nedeniyle suça meyilli olduğuna hükmederek, cezayı ertelemedi. Karar sonrası Y.E., mahkeme hakimi Birol Küçük’e, “Para cezası verseniz olmuyor mu?” dedi. Hakim Küçük ise, “Daha önceden de cinsel tacizden sabıkan var. Para cezası almışsın. Artık senin ıslah olman için sana birinin dur demesi lazım” cevabını verdi.
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