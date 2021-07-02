Hayvan haklarının düzenlendiği yasa teklifi meclise sunuldu.

02 Temmuz 2021 Cuma, 04:00

AKP, hayvan haklarına ilişkin yasa teklifini Meclis’e sundu. Buna göre pet shoplarda kedi ve köpek satılamayacak, ev hayvanları sahibinin borcundan dolayı haczedilemeyecek, tehlikeli hayvanlar barındırılamayacak ve beslenemeyecek, hayvanların kullanıldığı kara ve su sirkleri ile yunus parkları kurulamayacak, ev hayvanı terk edilemeyecek. Hayvanı öldürme, işkence etme veya acımasız ve zalimce muamelede bulunma ile dövüştürme gibi fiiller, kabahat kapsamından çıkarılacak suç kapsamına alınacak.

AKP milletvekilleri, “Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni TBMM Başkanlığı’na sundu. Meclis kapanmadan yasalaşması öngörülen teklifle getirelen düzenlemeler şöyle:

- Hayvanları Koruma Yasası’nın tanımları düzenleyen maddesinde değişiklik yapılarak “süs” ibaresi çıkarılacak.

- Kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarını dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına aldırmakla yükümlü olacak.

- Ticari amaç güdülmeksizin bakılan ev hayvanı, sahibinin borcundan dolayı haczedilemeyecek.

- Ev hayvanı satış yerlerinde (pet shop) kedi ve köpek bulundurulması yasaklanacak.

- Ev hayvanını terk etmek, yasak kapsamına alınacak.

- Kabahat olarak yaptırıma tabi tutulan işkence yapmak ile acımasız ve zalimce muamelede bulunmak fiilleri ile hayvanlarla cinsel ilişkide bulunmak fiili, suç kapsamına alınarak adli yaptırıma tabi tutulacak.

- Tıbbi amaçlar dışında hayvanlara yönelik gerçekleştirilecek her türlü müdahaleye 4 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya kadar ceza kesilecek.

- Sahipsiz olan kedi ve köpekler de evcil hayvan sıfatıyla korunacak.

- Nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldüren kişi 5 yıla, bir hayvan neslini yok eden kişi 10 yıla, ev hayvanını kasten öldüren kişi 4 yıla, cinsel ilişkide bulunan, işkence eden veya acımasızca muamelede bulunan kişi 3 yıla kadar hapis cezası alacak.

- Hayvanların kullanıldığı kara ve su sirkleri ile yunus parklarının kurulması yasaklanacak.

- Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio türlerini veya bunların melezlerini üreten, sahiplenen, sahiplendiren, barındıran, besleyen, takas eden, sergileyen, hediye eden ve bunların Türkiye’ye girişini, satışını ve reklamını yapana hayvan başına 11 bin lira idari para cezası verilecek.