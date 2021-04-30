Hakkari'de polisten megafonla 'tam kapanmaya uyalım' anonsu
Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanacak olan 17 günlük tam kapanmanın başlamasının ardından Hakkari’de polis ekipleri tedbirleri üst seviyeye çıkardı.
17 Mayıs Pazartesi gününe kadar uygulanacak olan tam kapanma kapsamında Hakkari’de polis ekipleri cadde ve sokaklarda denetim yaptı. Yoğunluğun gözlendiği Cumhuriyet Bulvarı, İstiklal ve Kayacan caddelerinde, polis ekipleri zırhlı araçlardaki megafonlarla sokaklardaki kişileri evlerine dönmeleri konusunda uyarıp, izin belgesi ve maske denetimi yaptı.
Zırhlı araçlarda yapılan anonslarda, "Kıymetli vatandaşlarımız bugüne kadar yapılan fedakarlıkların karşılıksız kalmaması için Ramazan Bayramı sonuna kadar uygulanacak olan tam kapanma kuralına hep birlikte uymalıyız. Lütfen belirlenmiş olan zorunlu durumlar haricinde dışarıya çıkmayalım. Önce sabır sonra bayram. Hayırlı ramazanlar" denildi.
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