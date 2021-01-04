Hakkında soruşturma başlatılan Fikri Sağlar'dan ilk açıklama

04 Ocak 2021 Pazartesi, 10:28

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, katıldığı bir televizyon programında ‘Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var’ sözleri nedeniyle CHP eski milletvekili Fikri Sağlar hakkında, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan soruşturma başlattı.

CHP eski milletvekili Fikri Sağlar Twitter hesabından yaptığı açıklamayla soruşturmaya sert tepki gösterdi. Sağlar, paylaşımında şu ifadeleri kulladı:

“AKP "hukuk reformuna" hız kesmeden devam ediyor!

Onların düşünce özgürlüğünden rahatsız olması normal de, değirmene su taşımaktan, can suyu vermekten bahsedenlere şimdi ne diyeceğiz?”

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Sağlar’a soruşturma açılmasına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Yargı siyasi intikam aracına dönüşmemeli.Hukuk eğilip,bükülmemelidir. Hukuk güvenliği olan ülkede yatırım olur. Adalet olur. Bereket olur. Hukuk devleti olur. Liyakat olur. Hoşgörü egemen olur. Düşünce ve İfade özgürlüğü olur. Eşitlik olur. Yolsuzluk biter. Kayırmacılık biter.”