SON DAKİKA |Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri Sağlar hakkında soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var" sözleri nedeniyle CHP eski milletvekili Fikri Sağlar hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlattı.

(DHA)
04 Ocak 2021 Pazartesi, 09:21
SON DAKİKA |Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri Sağlar hakkında soruşturma başlattı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Katıldığı bir televizyon programında, 'Türbanlı hâkim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takılıyor, bununla mücadele edilmeli' şeklindeki sözleri nedeniyle Durmuş Fikri Sağlar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216'ıncı maddesi kapsamında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan, re’sen soruşturma başlatılmıştır."



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