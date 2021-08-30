Halde kasalarca kabağı çöpe döken şahıstan açıklama
Ataşehir'de halde kasalarca kabağı çöpe dökerken görüntülenen Türkmenistan uyruklu Kuvandyk Jorayev, sınır dışı edilecek.
Ataşehir'de halde kasalarca kabağı çöpe dökerken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca tepki gören Türkmenistan uyruklu Kuvandyk Jorayev geçtiğimiz cumartesi günü gözaltına alındı.
Sigortasız çalıştırıldığı belirlenen Kuvandyk Jorayev, Ataşehir İçerenköy Polis Merkezi'nde yapılan işlemlerin ardından Pendik'te bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
SINIR DIŞI KARARI
Polis merkezinden çıkarılan Kuvandyk Jorayev, basın mensuplarına, "Kabaklar çürümüştü. Yardım istediler, ettim" diye konuştu. Kuvandyk Jorayev'in sınır dışı edileceği kaydedildi.
Kabakları çöpe attıran firma hakkında da idari süreç başlatıldı.
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