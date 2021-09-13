Halil Dervişoğlu'nun babası, yaptığı paylaşımla dikkat çekti

13 Eylül 2021 Pazartesi, 23:34

Galatasaraylı Halil Dervişoğlu transfer sürecinde yeniden döndüğü sarı-kırmızılı takımda bıraktığı gibi performans vermeye devam ediyor. Halil Dervişoğlu'na transferin son günlerinde Fenerbahçe de talip olmuştu. Hatta sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, "Halil 'bonservisimi alırsanız Fenerbahçe'de oynamak isterim' dedi. Bizim Finansal Fair-Play yüzünden bu mümkün değildi. Halil Dervişoğlu, kiralık olacaksa Galatasaray'a gitmenin daha uygun olacağını düşündü. Biz de vazgeçtik" açıklamasında bulunmuştu. Halil Dervişoğlu'nun babası Muzaffer Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile o sürece göndermede bulundu.

"HER ŞEY PARA DEĞİLDİR"

Trabzonspor maçında etkili bir oyun ortaya koyan ve ikinci golün asistini yapan 21 yaşındaki yıldızın babasından dikkat çeken bir paylaşım geldi. Muzaffer Dervişoğlu, oğlunun Fatih Terim'le çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak "Her şey para değildir. Kendini bilmezlerin yaptığı hakaret sözlü saldırılar, o kişilerin acizliğidir" diye yazdı.







