Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde Lazio ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıkıyor
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde evinde Lazio'yu konuk edeceği maçın biletleri satışa sunuluyor.
Galatasaray UEFA Ligi E Grubu ilk maçında, 16 Eylül Perşembe günü 19.45'te Lazio takımı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, Lazio maçını Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacağını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, maçın biletlerinin 14 Eylül Salı günü saat 11.00'de passo.com.tr'den satışa sunulacağını açıkladı.
Bilet 14 Eylül Salı günü saat 11.00'de 2019-2020 sezonu kombine sahiplerine; 15 Eylül Çarşamba ise 11.00'de genel satışa sunulacak.
Bilet fiyatları şu şekilde:
HASRET BİTİYOR!— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 13, 2021
gün sonra muhteşem Galatasaray taraftarıyla yeniden evimizde buluşuyoruz.
Lazio maçı biletleri yarın saat 11.00’de, 2019-20 sezonu kombine sahiplerine, Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olarak satışa çıkacak.
https://t.co/L1d4yjb2Ww pic.twitter.com/9C0X8GanLQ
Video Haberler
- Dünyanın en ünlü balinası Kiska canına kıymaya çalıştı
- Kılıçdaroğlu'nun açılış töreninde dikkat çeken anları
- Cenaze evinde feci olay! Çok sayıda yaralı var
- Rusya'ya giden kuru yük gemisi Boğaz'da arızalandı
- Hemşirenin saçını yolan şüpheli gözaltına alındı
- Halk otobüsünde korku dolu anlar! Büyük panik yaşandı
- E-5’te çocukların ölümle oyunu kamerada
- Bursa’da korkunç olay
- Erdoğan, Rabia'yı eksik bıraktı
- Beyzbol sopalı kavgada cadde savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak ortaya çıktı
- Fenerbahçe-Sivas maçına damgasını vuran hakem itirafı!
- Dolar/TL'de endişelendiren tahmin
- Katliam gibi kaza: Otomobil ile servis çarpıştı
- Fethullah Gülen’in omzuna takılan rütbe
- Palalı Sabriye fuhuş operasyonu
- Tuncay Özkan'dan Erdoğan'a: AKP yine çark etti
- Balayından dönen çifti ölüm ayırdı
- En yaygın semptomlar değişti
- Kendi kazdığı mezara düşerek öldü