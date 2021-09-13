Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde Lazio ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıkıyor

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde evinde Lazio'yu konuk edeceği maçın biletleri satışa sunuluyor.

cumhuriyet.com.tr
13 Eylül 2021 Pazartesi, 16:30
Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde Lazio ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıkıyor
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Galatasaray UEFA Ligi E Grubu ilk maçında, 16 Eylül Perşembe günü 19.45'te Lazio takımı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Lazio maçını Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacağını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, maçın biletlerinin 14 Eylül Salı günü saat 11.00'de passo.com.tr'den satışa sunulacağını açıkladı.

Bilet 14 Eylül Salı günü saat 11.00'de 2019-2020 sezonu kombine sahiplerine; 15 Eylül Çarşamba ise 11.00'de genel satışa sunulacak.

Bilet fiyatları şu şekilde:


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