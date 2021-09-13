<p>Süper Lig'de sezonun ilk büyük maçı Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynandı.</p>
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Süper Lig'de sezonun ilk büyük maçı Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynandı.

<p>Trabzonspor'un ev sahipliğini yaptığı karşılaşmada Galatasaray 2-0 öne geçtiği halde 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.</p>
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Trabzonspor'un ev sahipliğini yaptığı karşılaşmada Galatasaray 2-0 öne geçtiği halde 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

<p>TRT Spor yorumcularından Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılıların genç yıldızı Halil Dervişoğlu'nun performansından övgüyle bahsetti.</p>
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TRT Spor yorumcularından Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılıların genç yıldızı Halil Dervişoğlu'nun performansından övgüyle bahsetti.

<p>1999 doğumlu Halil Dervişoğlu'nun yeteneğiyle, topu alışıyla çok lezzetli bir santrfor olduğunu söyleyen Rıdvan Dilmen, "Diagne kapanan ve 4-4-2 oynayan takımlar dışında Halil'den formayı alamaz. Fatih hoca oyunun son bölümünde Halil'i sağa çekti. Bence kanat oyuncusu olur çok gördük biz ama ben kanat oyuncusu olduğunu düşünmüyorum. Santrfor doğmuş, Gerd Müller tarzı bir oyuncu." dedi.</p>
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1999 doğumlu Halil Dervişoğlu'nun yeteneğiyle, topu alışıyla çok lezzetli bir santrfor olduğunu söyleyen Rıdvan Dilmen, "Diagne kapanan ve 4-4-2 oynayan takımlar dışında Halil'den formayı alamaz. Fatih hoca oyunun son bölümünde Halil'i sağa çekti. Bence kanat oyuncusu olur çok gördük biz ama ben kanat oyuncusu olduğunu düşünmüyorum. Santrfor doğmuş, Gerd Müller tarzı bir oyuncu." dedi.

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