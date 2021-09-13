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1999 doğumlu Halil Dervişoğlu'nun yeteneğiyle, topu alışıyla çok lezzetli bir santrfor olduğunu söyleyen Rıdvan Dilmen, "Diagne kapanan ve 4-4-2 oynayan takımlar dışında Halil'den formayı alamaz. Fatih hoca oyunun son bölümünde Halil'i sağa çekti. Bence kanat oyuncusu olur çok gördük biz ama ben kanat oyuncusu olduğunu düşünmüyorum. Santrfor doğmuş, Gerd Müller tarzı bir oyuncu." dedi.