Halil Sezai'nin kardeşi Duygu Paracıkoğlu'ndan açıklama: O adam da masum sayılmaz

19 Eylül 2020 Cumartesi, 14:18

67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’i darp etmekten tutuklanan Halil Sezai'nin kardeşi Duygu Paracıkoğlu Bakar olay hakkında açıklamalarda bulundu.

“ABİME BU ADAMLARLA MUHATTAP OLMA DEDİM”

"Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanan ve Maltepe Cezaevi'ne gönderilen Halil Sezai’nin kardeşi Duygu Paracıkoğlu, UçanKuş TV’de bir programa katılarak yaşananları anlattı.

Paracıkoğlu, “Abimin yaptığı yanlış. Kınıyorum ama o adam da masum sayılmaz. Ağza alınmayan küfürler etti. Abim geçen gittiğinde yine laf edince olay olmuş. Yıllar önce abime ‘Bu adamlarla muhatap olma’ dedim, korktuğum başıma geldi. Olay evet çok yanlış ama soruyorum stüdyodaki erkeklere, biri sürekli ananıza küfretse ne yaparsınız” dedi.



