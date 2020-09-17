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Halil Sezai’nin yaşlı adamı darp etme anına yeni görüntüleri ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı Halil Sezai’nin yaşlı adamı dövdüğü anların yeni görüntüleri ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2020 Perşembe, 13:34

Şarkıcı Halil Sezai gürültü yaptıkları gerekçesiyle uyarıda bulunan yaşlı adamın evini arkadaşlarıyla basıp öldüresiye dövmüştü Sezai'nin 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i tekme tokat dövdüğü görüntüler büyük yankı uyandırmıştı. Tuzla’da yaşanan olayın yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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