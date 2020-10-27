Halis Özkahya, Milan-Sparta Prag maçını yönetecek

FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya, İtalya'nın AC Milan ile Çekya'nın Sparta Prag takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi H Grubu müsabakasını yönetecek.

DHA
27 Ekim 2020 Salı, 13:39
Halis Özkahya, Milan-Sparta Prag maçını yönetecek
Abone Ol google-news

 FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya, İtalya'nın AC Milan ile Çekya'nın Sparta Prag takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi H Grubu müsabakasını yönetecek.
İtalya'nın Milano şehrindeki San Siro Stadyumu'nda 29 Ekim Perşembe günü saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Mehmet Cem Satman yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler