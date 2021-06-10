İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yakuplu Kent Ormanı'nı açtı
Yakuplu Kent Ormanı'nın açılışını gerçekleştiren İBB Başkanı İmamoğlu, iktidarın Kanal İstanbul inadına değindi. İmamoğlu, "Elinizdeki yetkiyle, İstanbul kentinin geleceğini sıkıntıya sokamazsınız” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu dün “Yakuplu Kent Ormanı”nın açılışını gerçekleştirdi. İmamoğlu’na Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da eşlik etti. Burada konuşan İmamoğlu, amaçlarının yeşil ve yaşanabilir bir kent yaratmak olduğunu kaydederek, “Efendim, kanal yapacağız, İstanbul kurtulacak. Milli bir proje.’ Ya Allah’ın aşkına; şundan daha milli bir proje var mı? Doğayı korumak yaşamı korumaktır. Bakın bu kadar net. Dünyanın en birinci meselesi şu anda yeşili korumak, küresel ısınmaya karşı mücadele vermek. Çünkü, doğaya karşı yapılan yanlışlar, bir güvenlik sorunudur; hayatı tehdit eder. Bu yanlıştan dönün. Israr ediyoruz, yalvarıyoruz; hatanızdan dönün. Elinizdeki yetkiyle, İstanbul kentinin geleceğini sıkıntıya sokamazsınız” dedi.
Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık da “İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışmanın ve sinerji üretmenin gücünü ve mutluluğunu yaşıyoruz. 50 bin metrekarelik Yakuplu Kent Ormanı ile hem Yakuplu Mahallemize hem de Beylikdüzü’müze yepyeni bir yaşam alanı kazandırıyoruz” diye konuştu.
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