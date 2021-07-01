Halk Ekmek büfesine elektrik engeli

01 Temmuz 2021 Perşembe, 14:56

İstanbul'un ucuz ekmeğe ulaştığı İBB'ye bağlı Halk Ekmek büfelerine AKP’li belediyelerce çıkartılan engellere her gün bir yenisi daha ekleniyor. AKP’li belediyenin tüm engellemelerine rağmen kurulan Ümraniye Santral Metro çıkışındaki Halk Ekmek büfesine yapılan tüm başvurulara rağmen elektrik verilmiyor. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne göre, söz konusu büfeye elektrik verilmemesinin nedeni büfenin “yol, kaldırım, araç ve yaya yolunu kapatması.” Elektriğin kullanıma açılması için yapılan başvuru üzerine AYEDAŞ, Ümraniye Belediyesi’nden onay istedi; ancak belediye bu belgeyi vermemekte ısrar ediyor.

ESTETİKLERİNE UYMUYORMUŞ

Halk Ekmek Büfesi’ni işleten Filiz Birge, büfenin belediyenin estetik algısına uymadığı için elektrik verilmediği iddiasında bulundu. Birge, “İlk günden beri elektriğim olmadığı için ekmeklerim küfleniyor. Soğuk su bile satamıyorum” dedi ve ekledi: “15 gün önce elektriğimin açılması için ilgili kurumlara müracaat ettim ancak talebim olumsuz sonuçlandı. Ümraniye Belediyesi’ne gittiğimdeyse bana büfenin estetik olarak bulunduğu yere uymadığını söylüyorlar” dedi.

MAĞDURİYETİM GİDERİLSİN

Birge, soğuk su satabilmek için evinden buz getirdiğini aktardı. Yaşadığı mağduriyetin bir an önce giderilmesini isteyen Birge, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Burada ben mağdur oluyorum. Büfenin içerisine güneş çok vurmasın diye kapıya örtü bile örttüm. Benim ne günahım var? Küflenen ürünlerim yüzünden zarar ediyorum. Ciddi anlamda moralim bozuldu. Elektriğimin açılması için gerekli onayların verilmesini talep ediyorum. Bana yardım edebilecek kişilere ulaşmaya çalıştım ancak hiçbir ses seda çıkmadı.”



Kaynak: Birgün