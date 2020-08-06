Halkın onaylamadığı peyzaj çalışmasına Başkan Maçoğlu'ndan tepki

06 Ağustos 2020 Perşembe, 12:35

Tunceli Ovacık’ta bulunan ve Aleviler için kutsal mekanlardan birisi olan Munzur Gözeleri hazırlanan peyzaj projesi tepkilere rağmen hayata geçiriliyor.

Fırat Kalkınma Ajansı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında hazırlanan ve onaylanan Munzur Gözeleri peyzaj projesine ilişkin jandarma, Gözeler mesire alanında gerçekleştirilen her türlü faaliyeti yasakladı.

Öte yandan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, halka sorulmadan hazırlanan projeyle ilgili bir yazılı açıklama yaparak tepki gösterdi.

Başkan Maçoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

"Tunceli Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan Munzur Gözeleri peyzaj projesine karşı belediyemizce 1. derece doğal sit alanı /Munzur gözelerini koruma ve kontrollü kullanılmasına ilişkin hazırlanan rekreasyon projesi teknik değerlendirmesi yapılmış ve bu projenin doğamıza, inancımıza, kültürel değerlerimize ve Munzur habitatına zarar vereceğini raporla tespit etmiştik. Bu tür projeler halkın geniş katılımıyla yapılacak toplantı ve tartışmalar neticesinde hayat bulabilir.

Halka, çevre mühendislerine, mimarlara, yerelde bulunan Sivil Toplum Kurumları, Demokratik Kitle Örgütleri, İnanç Kurumlarına danışılmadan bu ve benzeri projelerin halkımız nezdinde karşılık bulması mümkün değildir."



