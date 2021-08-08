Haluk Levent bu kez kendisi için yardım istedi: 'Vücuduma yayılmadan...'
Toplumsal olaylara duyarlılığıyla ve yaptığı sosyal yardımlarla bilinen sanatçı Haluk Levent, bu kez sosyal medya üzerinden kendisi için yardım istedi. Levent, kollarında ve ayak diz kapaklarında egzama-sedef benzeri bir sorun olduğunu belirterek, "Vücuduma yayılmadan tedavisini yaptırmak istiyorum. Bir yerlere gittim merhemler fayda etmedi. Haydi şimdi sıra sizde" dedi.
AHBAP Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent, 28 Temmuz'dan bu yana Türkiye'nin birçok noktasında başlayan orman yangınlarının başladığı günden beri yardım toplamaya devam ediyor.
Geçtiğimiz gün yangınlara havadan müdahale için helikopter kiraladıklarını açıklayan, toplumsal olaylara duyarlılığıyla ve yaptığı sosyal yardımlarla bilinen sanatçı Haluk Levent, bu kez kendisi için yardım istedi.
"VÜCUDUMA YAYILMADAN TEDAVİSİNİ YAPTIRMAK İSTİYORUM"
Sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşım yapan ünlü sanatçı, kollarında ve ayak diz kapaklarında egzama-sedef benzeri bir sorun olduğunu belirterek, durum vücuduna yayılmadan tedavisini yaptırmak istediğini söyledi.
"HAYDİ ŞİMDİ SIRA SİZDE"
Durumun 1 yıldır devam ettiğini ve merhemlerin fayda etmediğini aktaran Levent, takipçilerine "Haydi şimdi sıra sizde. Bulun şu tedaviyi" diye seslendi.
Ünlü sanatçının paylaşımı şu şekilde:
"Şu anda kollarımda ve ayak diz kapaklarımda egzama-sedef benzeri bi şey var.
Vücuduma yayılmadan tedavisini yaptırmak istiyorum.
Bir türlü olmadı.
Bi yerlere gittim merhemler fayda etmedi.
Hadi şimdi sıra sizde?
Bulun şu tedaviyi.
Kaşınıyor yaa.
1 yıldır kaşınıyor mübarek."
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