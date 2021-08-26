Haluk Levent, yangın mağduru Manavgatlıları ziyaret edip, beyaz eşya sözü verdi

26 Ağustos 2021 Perşembe, 15:45

Türkiye'nin en büyük orman yangını olarak tarihe geçen Manavgat yangını, 28 Temmuz'da öğle saatlerinde çıktı. Kısa sürede geniş alana yayılan ve günlerce söndürülemeyen yangına müdahale için Türkiye'nin birçok yerinden hem kara hem de hava ekipleri sevk edildi. 8 uçak, 19 helikopter, 450 arazöz, 450 iş makinesi, 200 itfaiye aracı ve 7 bin personel, yangınla mücadele etti.





Yangın, 220 saat sonra, 10'uncu günde söndürüldü. 8 kişinin yaşamını yitirdiği yangında, 75 bin hektar ormanlık alan ve tarım arazisiyle 2 binin üzerinde ev ve iş yeri de yanıp kullanılamaz hale geldi. Yangından etkilenen 45 mahallede 2 bin 500 afetzedeye psikososyal destek verildi, 160 aileye konteyner kuruldu. Çalışmalarda, bin 352'si ağır olmak üzere, 2 bin 164 binanın hasar gördüğü tespit edildi.

Yangının çıkmasıyla Türkiye'nin her yerinden Manavgat'a yardım yağdı. Yurttaşlar, içme suyundan hayvan yemine kadar pek çok malzemeyi Manavgat'ta yangından etkilenen bölgelere gönderdi.

Rock müzik şarkıcısı Haluk Levent de kurduğu Ahbap Derneği yöneticileriyle birlikte Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve yangından zarar gören afetzedeleri ziyaret etti.

BEYAZ EŞYALAR AHBAP DERNEĞİ'NDEN

Ziyarette yangının etkilediği bölge hakkında Kaymakam Yiğit'ten bilgi alan Haluk Levent, yangından zarar görenlere yardım yapmak istediklerini belirtti. Haluk Levent, bölgede konteynerlerde kalanların yaşamını yeniden kurduğunu söyleyerek, "Kaymakam Bey ile yaptığımız görüşmede özellikle beyaz eşya konusunda büyük bir ihtiyaç olduğu ortaya çıktı. Ahbap Derneği olarak yangında zarar gören vatandaşlara beyaz eşya temini konusunu biz üstlendik. Önümüzdeki günlerde bu konuyu çözüme kavuşturacağız" dedi.

Haluk Levent ve beraberindekiler Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e de 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu. Yangının ilk gününden itibaren duyarlılık göstererek Manavgat'a destek olan Haluk Levent, Manavgat Belediyesi'nin yardım kampanyalarına Ahbap Derneği olarak katkı verdiklerini ve ilerleyen süreçte Başkan Şükrü Sözen ile afetzedeler için ne gerekiyorsa yapmak istediklerini dile getirdi. Ziyaretin ardından, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Haluk Levent ve Ahbap Derneği üyeleri, Belenobası Mahallesi Sığırcılar mevkisine giderek, 'Bir kümes bir hayat' projesi çalışmalarını yürüten gönüllüleri ziyaret etti.

DESTEK SÖZÜ

Türkiye'nin dört bir yanından gelen gönüllü mimarlarla çalıştıkları alanda, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'le sürpriz ziyaret gerçekleştiren Haluk Levent ve Ahbap derneği üyeleri, burada mahalle halkıyla da bir araya gelip sohbet etti, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Ahır, ağıl ve kümes inşa eden mimarlara, kolaylık dileyen Levent, çalışmalara dernek olarak destek vereceklerini söyledi.

'AHBAPLAR DUYARLILIK GÖSTERDİ'

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 28 Temmuz'da başlayan ilk yangınlardan itibaren Haluk Levent ve Ahbap Derneği'nin, yardım kampanyalarına duyarlılıkla katkı sağladığını söyleyerek, "Tüm halkımızın gönlünü fetheden sanatçı dostumuz Haluk Levent ve derneği, Manavgat Belediye'mizin yardım kampanyalarında büyük bir özveriyle çalışma gerçekleştirdi. Halkın sanatçısı Haluk Levent, Manavgat'ımızın en zor günlerinde bizleri yalnız bırakmayarak güç verdi. Kendilerine ve değerli Ahbap Derneği yönetimine ziyaretlerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Manavgat'ımızın yaralarını sarmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Bizlere moral ve destek veren herkesten Allah razı olsun" dedi.



