Haluk Levent AHBAP'taki görevini bırakıyor

28 Ağustos 2021 Cumartesi, 20:34

AHBAP Derneği'nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, Twitter hesabı üzerinden, dernekteki görevini bırakacağını ve yurt dışına yerleşeceğini açıkladı.

Levent, "Ahbap’ta 6 yıl dolmuş olacak. Artık müzik yapmak ve kendime zaman ayırmak istiyorum. Yani 1,5 yıl daha katlanacaksınız bana" ifadelerini kullandı.

Levent'in açıklaması şu şekilde:

"ARTIK MÜZİK YAPMAK İSTİYORUM"

"Gelecek yılın 26 Kasım günü görevi yeni arkadaşlarımızdan birisine devredip yurtdışına yerleşiyorum. Ahbap üyeliğim devam edecek. Ahbap’ta 6 yıl dolmuş olacak. Artık müzik yapmak ve kendime zaman ayırmak istiyorum. Yani 1,5 yıl daha katlanacaksınız bana"