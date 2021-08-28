Haluk Levent AHBAP'taki görevini bırakıyor
Haluk Levent sosyal medya hesabı üzerinden, AHBAP'taki görevini bırakacağını ve yurt dışına yerleşeceğini açıkladı.
AHBAP Derneği'nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, Twitter hesabı üzerinden, dernekteki görevini bırakacağını ve yurt dışına yerleşeceğini açıkladı.
Levent, "Ahbap’ta 6 yıl dolmuş olacak. Artık müzik yapmak ve kendime zaman ayırmak istiyorum. Yani 1,5 yıl daha katlanacaksınız bana" ifadelerini kullandı.
Levent'in açıklaması şu şekilde:
"ARTIK MÜZİK YAPMAK İSTİYORUM"
"Gelecek yılın 26 Kasım günü görevi yeni arkadaşlarımızdan birisine devredip yurtdışına yerleşiyorum. Ahbap üyeliğim devam edecek. Ahbap’ta 6 yıl dolmuş olacak. Artık müzik yapmak ve kendime zaman ayırmak istiyorum. Yani 1,5 yıl daha katlanacaksınız bana"
Gelecek yılın 26 Kasım günü görevi yeni arkadaşlarımızdan birisine devredip yurtdışına yerleşiyorum.— Haluk Levent (@haluklevent) August 28, 2021
Ahbap üyeliğim devam edecek.
Ahbap’ta 6 yıl dolmuş olacak.
Artık müzik yapmak ve kendime zaman ayırmak istiyorum.
Yani 1,5 yıl daha katlanacaksınız bana :)
İlgili Haberler
- Haluk Levent, yangın mağduru Manavgatlıları ziyaret edip, beyaz eşya sözü verdi
- Haluk Levent: 'Irkçılıkla suçlanıp hakaret yiyorum'
- Haluk Levent duyurmuştu: Hakkari Valiliği'nden 'yangın' açıklaması
- Haluk Levent'ten '99 depremi' paylaşımı: 17 Ağustos'u başka bir açıdan anacağım...
- Sel bölgesinde olan Haluk Levent'ten uyarı: Ne olur bunları göndermeyin...
Video Haberler
- Tekne battı, arbede çıktı! Yaralılar var
- İzmir'de orman yangını
- Aracının sele kapıldığını görünce gözyaşlarına boğuldu
- Hatalı sollama yapıp motosikletliye böyle çarptı
- TEM'de zincirleme kaza: 5 araç karıştı, 2 yaralı
- Yıldız oyuncunun gözaltı görüntüleri yayınlandı
- Kedi ile yılanın kavgası kamerada
- Özlem Gürses'in sorusu Mehmet Akif Ersoy'u şaşırttı
- Mikrofon arıza çıkarınca Akşener espriyi patlattı
- Antalya'da korkunç an! Minibüs böyle daldı
En Çok Okunan Haberler
- Ziraat Bankası'na tarihi cezalar
- Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren kadın ve AKP bağlantısı!
- Annesi, anneannesi ve ağabeyini öldürdü
- ABD’li banka tarih verdi: Dolar ne zaman 10 TL olacak?
- Gül'den Erdoğan ve Akar açıklaması
- Haluk Levent AHBAP'taki görevini bırakıyor
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olması gereken isim...
- AKP'li Çalık’ın 12 bin TL'lik ayakkabısına tepki
- Haram deniz ürünleri çıkışı!
- Turkovac'ın sonuçları ortaya çıktı