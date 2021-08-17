Haluk Levent'ten '99 depremi' paylaşımı: 17 Ağustos'u başka bir açıdan anacağım...

17 Ağustos 2021 Salı, 18:04

Merkez üssü Gölcük olan 7.4 büyüklüğündeki Marmara Depremi, 1939 Erzincan afetinden sonra Türkiye’nin en büyük ikinci felaketi oldu. Meclis raporundaki resmi verilere göre Marmara Depremi'nde 18 bin 373 kişi hayatını kaybetti, 48 bin 901 kişi yaralandı. 5 bin 840 kişi ise kayıtlara “kayıp” olarak geçti. 96 bin 808 ev ile 15 bin 939 iş yeri yıkıldı ve 252 bin 158 konut hasar gördü.

17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara depreminde yaşamını yitirenler bugün Yalova'da, Kocaeli'nde ve İstanbul'daki törenlerle anıldı.

Aradan geçen 22 yıla rağmen acılar yürekleri dağlarken, günün anlamına ilişkin pek çok ünlü isimden de paylaşımlar geldi.

AHBAP Derneği'nin kurucusu, sanatçı Haluk Levent de, sosyal medya hesabı Twitter'dan 1999 depremine ilişkin bir paylaşım yaptı.

"DEPREM SONRASI GENÇLERLE BÖLGEDEYDİM"

"17 Ağustos’u başka bir açıdan anacağım" diyen Levent, 1999 senesinde gençlere moral için verdiği mini konserin görüntülerini paylaştı.

Ünlü sanatçı, görüntülerde belli olmasa da kalabalığın içinde şarkıcı Ceylan Ertem'in de bulunduğunu ve Ertem'in de selden etkilenen yurttaşlar için şarkı söyleyeceğini aktardı.

Haluk Levent, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"17 Ağustos’u başka bir açıdan anacağım. Deprem sonrası gençlere moral için bölgedeydim. Videoda görünmüyor,kalabalık içinde 18 yaşında bir gençti Ceylan Ertem. Az önce konuştuk. O da yakında selden ve yangından etkilenen gençlere moral vermek için şarkı söyleyecek."