Haluk Levent'ten Marmaris paylaşımı: Şeytan Sofrası'ndaki gibi...
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını sonrası Twitter'daki hesabından bir paylaşımda bulunan Haluk Levent, "takipteyiz" mesajı verdi.
Marmaris ile İçmeler kara yolu üzerindeki Pamucak mevkisinde, orman alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak etkisini artırırken, ihbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler karadan ve havadan yangına müdahale etti. Yangına müdahale eden bir Orman Genel Müdürlüğü personeli yaşamını yitirdi.
HALUK LEVENT: CETVELLE ÇİZİLMİŞ GİBİ
Yangın, sosyal medyada tartışmaları da beraberinde getirdi. Twitter'daki hesabından bir paylaşım yapan Haluk Levent, "Ahbap Muğla'daki dostlarımızdan şimdi bilgi geldi" diyerek yangın çıkan alanın "cetvelle çizilmiş gibi yandığını" söyledi. Marmaris'teki yangının Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan Şeytan Sofrası'nda çıkan yangına benzerlik gösterdiğini dile getiren Levent, "Takipteyiz" diye yazdı.
. @ahbap_mugla daki dostlarımızdan şimdi bilgi geldi.— Haluk Levent (@haluklevent) June 27, 2021
Cetvel’le çizilmiş gibi yanmış (!)
Şeytan sofrasındaki gibi.
Takipteyiz!#marmaris pic.twitter.com/Et458hi8al
BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN 'OTEL' AÇIKLAMASI
Orman Genel Müdürlüğü'nde bulunan Yangın Yönetim Merkezi'nde yangına ilişkin çalışmaları takip eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise yaptığı açıklamada şüpheleri dile getirenleri hedef aldı. "Ben bunları söyleyenleri bir şehidimizin olduğu bugünde Allah'a havale ediyorum. Allah onları bildikleri gibi yapsın" diyen Pakdemirli, "İlk fırsatta buralara tekrar dikim yapacağız. Bu konuda vatandaşlarımızın hiçbir şekilde endişesi olmasın" ifadelerini kullandı.
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