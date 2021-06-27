Marmaris'te orman yangını; plajdakiler korkuyla izledi

27 Haziran 2021 Pazar, 11:47

Marmaris ile İçmeler kara yolu üzerindeki Pamucak mevkisinde, orman alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede yayılarak etkisini artırırken, ihbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler karadan ve havadan yangına müdahale etti.

Yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yangın, plajlardan denize girenler tarafından endişeyle izlendi.

1 OGM PERSONELİ ŞEHİT

Yangına müdahale eden bir Orman Genel Müdürlüğü personelinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle:

"#Marmaris İçmeler’de halen devam eden orman yangınında bir kahraman personelimiz şehit oldu. Yaşadığımız acının tarifi yok. Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Ateş bir daha sana dokunamaz artık. Cennet olsun mekanın."







