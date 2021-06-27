Marmaris'te orman yangını; plajdakiler korkuyla izledi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı, Yangını söndürme çalışmalarına katılan Orman Genel Müdürlüğü personelinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Marmaris ile İçmeler kara yolu üzerindeki Pamucak mevkisinde, orman alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede yayılarak etkisini artırırken, ihbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler karadan ve havadan yangına müdahale etti.
Yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yangın, plajlardan denize girenler tarafından endişeyle izlendi.
1 OGM PERSONELİ ŞEHİT
Yangına müdahale eden bir Orman Genel Müdürlüğü personelinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle:
"#Marmaris İçmeler’de halen devam eden orman yangınında bir kahraman personelimiz şehit oldu. Yaşadığımız acının tarifi yok. Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Ateş bir daha sana dokunamaz artık. Cennet olsun mekanın."
İlgili Haberler
- İstanbul'un akciğeri Belgrad Ormanı'nda 'tıraşlama': Çok sayıda ağaç 'yaşlı' olduğu için kesildi
- Orman arazisini betona boğacaklar! Beykoz'daki arazi özellikle seçildi
- Samsun'da, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ağaçların kesilmesine SAMÇEP'ten tepki
- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yakuplu Kent Ormanı'nı açtı
- Aynı anda 3 noktada başladı: Serik'te orman yangını
- Ayılar inmesin diye ormana et bırakanlara uyarı: Facia ile sonlanabilir
Video Haberler
- Kazada can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- Antalya’da doktoru ölüme götüren anlar kamerada
- Marmara'da deniz salyası istilası devam ediyor
- Velilerin 'aç, aç' tezahüratıyla kapı gence açıldı
- AKP'li belediyenin zabıtalarından esnafa darp kamerada
- Sınava 1 dakika geç kaldı, 1 yılı gitti
- Dört saniye ile bir yıl kaybetti
- Adayların yardımına polis ekipleri yetişti
- 4 dakika geç kaldığı için sınava alınmayınca isyan etti
- Fare deliğinden girdi, minibüsü soydu
En Çok Okunan Haberler
- Söke söke sizden bu parayı tahkim yoluyla alırlar
- Cumhur İttifakı erimeye devam ediyor
- 48 dakika bekletildi, binlerce liralık cezayı öğrendi
- Soylu için Erdoğan'a baskı yapan ismi söyledi
- 'İki doz aşı olsanız da…'
- İstanbul'da 'Kanal İstanbul' protestosu
- Kanal İstanbul'un 'paralarını söke söke' alabilirler mi?
- Ankara'da polis kontrol noktasına ateş
- Baklavacı Seyitoğlu'ndan karşı hamle
- Dilipak'tan Sizi cemaat kurtarır mesajı