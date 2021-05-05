Hamamcıoğlu, Elmas ve Öztürk seçimin iptalini değerlendirdi

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 21:22

Galatasaray Başkan Adayları Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimin iptalini Cumhuriyet.com.tr'ye değerlendirdiler.

Galatasaray'da Metin Öztürk listesini Salı günü verirken Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas henüz kurul listelerini bildirmediler.

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Burak Elmas "Tüzüğümüzün ve devletin verdiği kararların eksiksiz uygulanması için konunun takipçisi olacağız. Bu seçim yapılacak" dedi.

"KEYFİ BİR KARAR"

Seçimin iptali için 17 Mayıs'ta açıklanacak İç İşleri Bakanlığı Genelge'sinin beklenmesi gerektiğini söyleyen Hamamcıoğlu "Herhangi bir resmi gerekçe olmadan iptal edilmemeliydi. Yönetim Kurulu kendi kafasına göre hiçbir dayanağı olmayan tahminlerle erteleme karar almamalıydı. O tarihlerde başka seçimlerde olacak Galatasaray özgün bir karar aldı. Tahminle olmaz bu işler" dedi.

"LOKANTAYA GİDECEĞİM SEÇİME GİDEMEYECEĞİM"

Galatasaray'da adaylığı resmileşen tek isim Metin Öztürk "Aynı tarihlerde açılma kararları gelecek. Şampiyonlar Ligi finali 25.000 kişiyle oynanacak ama ben seçim yapamayacağım. Pandemi işin bahanesi. Galatasaray'da yönetim yok, tek adam Mustafa Cengiz bu kararı verdi. Kendisi benim de başkanımdır ama değil Mustafa Cengiz babam Galatasaray'a zarar verse karşısında dururum. dedi.

"MUSTAFA CENGİZ LİSTESİNE ADAM BULAMIYOR!"

Mustafa Cengiz'in imza sayısını dahi toplayamadığını ifade eden Öztürk "Burada kötü niyet var. Mustafa Cengiz listesine adam bulamadığı için süreyi uzatıyor. Yönetiminden kimse de kendsiyle devam etmek istemiyor. Kendi çıkarları için Galatasaray'a zarar veriyorlar. Bu karar Galatasaray'ın altına dinamit koymaktır" dedi.

"HEDEF FATİH TERİM!"

Ertelenme kararında Fatih Terim'i bezdirme rolü olduğunu söyleyen Öztürk "Burada esas hedef Fatih Terim'dir. Kendisinin bu yönetimle çalışmak istemediğini herkes biliyor. Ben ve Burak Bey ısrarla Terim vurgusu yapıyoruz. Yönetim kendisi devam edeceğini bildirirken aynı zamanda Terim'e de 'Git' diyor. Galatasaray'a zarar veriyorlar. Ben açıkladım 'Fatih Terim'in adını tribüne vereceğiz' dedim. Bu yönetim Terim'i istemiyor.

"RAKİBİM BURAK ELMAS"

Benim başka planlarım yok. Direkt konuşuyorum rakibim, Burak Elmas. Kendisiyle çekişecektik seçim olsaydı. Bütün aday adaylarına başarılar diliyorum"dedi.