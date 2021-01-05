Hamamlara, umumi tuvaletlere su indirimi var, vatandaşa yok

05 Ocak 2021 Salı, 09:51

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, “Hamamlara, umumi tuvaletlere, vakıf ve derneklere, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı veya bunların denetimindeki kurslar ve özel eğitim kurumlarına, dernek ve vakıflar tarafından eğitim ve öğretime destek ve katkı amacıyla kurulan yurt, pansiyon, hizmet binası ve tesislerine, amatör spor kulüplerine ait abonelikler ve bunlara bağlı ticari amaçla işletilmeyen lokal ve tesislere, sanat ve kültürün gelişimine hizmet etmek amacıyla kurulmuş konferans, opera, tiyatro, sergi vb. etkinliklerin yapıldığı yerlere “kamu yararına faaliyet gösteren aboneler” adı altında indirimli su tarifesi uygulanmış ve umumi tuvalet ile hamamlara faturalarda kademelendirme dahi yapılmamış” dedi.



"FATURA ALTI KATINA ÇIKTI"

Manisa’nın, Türkiye’deki en pahalı suyu kullanan illerden biri olduğunu belirten Başevirgen, “Özellikle pandemi başladığından bu yana vatandaşlar artan su faturaları nedeniyle büyük mağduriyet yaşadı. Birçok kez isyanlarını dile getirdi. Salgının yanı sıra işsizlik ve açlıkla boğuşan vatandaşa 300-350 lira gibi fahiş su faturaları gönderiliyor. Bizler, “Normal zamanda 40 - 50 lira gelen bu faturalar ne oldu da 6 katına çıktı” sorusuna cevap ararken bu sorunun yanıtını Sayıştay raporları ortaya koydu. MASKİ, vatandaş haricinde birçok aboneye indirimli tarife ve muafiyet sağlamış” İfadelerini kullandı.

Şehit aileleri, gaziler ve engelliler için indirimli tarife uygulanması, mabetlere indirimli veya ücretsiz içme ve kullanma suyu verilebileceği gibi muaf durumların kanunla hüküm altına alındığını belirterek MASKİ’nin muafiyet sağladığı yerlere ilişkin su ve kanalizasyon idarelerinin tarifeleri hakkında bir muafiyet düzenlemesinin bulunmadığına dikkati çeken Bekir Başevirgen, “ Bu muafiyetlerden doğan ekonomik yük Manisalı vatandaşların sırtına yüklenerek yüksek su faturaları olarak geri mi yansıtılıyor? Bu aboneler hangi kriterler gözetilerek muaf tutulmuş?” diye sordu.

“BELEDİYE VATANDAŞIN FATURA YÜKÜNÜ HAFİFLETSİN”

Bakanlar Kurulu Kararları ile muafiyet tanınan kurumlar haricinde hiçbir kurum, şirket, dernek, vakıf veya spor kulübüne, kamu kurumları tarafından üretilen hizmetlerden ücretsiz veya indirimli faydalanma hakkı verilemeyeceğini ve buna sebebiyet verebilecek tarifeler belirlenmesinin de mümkün olmadığını söyleyen CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, “ Kamu kurumları dahi kendileri hakkında muafiyet hükmü olmaksızın diğer kamu kurumlarınca üretilen mal ve hizmetlerden indirimli veya ücretsiz yararlanamazken, bahsedilen hiçbir kurum, şirket, dernek, vakıf veya spor kulübü hakkında bir muafiyet hükmü yok. Mevzuata aykırı yürütülen bu işleme bir an önce son verilmelidir. İçinden geçtiğimiz bu zor günlerde Belediye’nin üzerine düşen görev, özellikle pandemi döneminin etkisiyle iki yakası bir araya gelmeyen vatandaşın fatura yükünü hafifletmektir.” dedi.