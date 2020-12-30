Hamidiye Göleti’ne kanal yapımı için ihale açıldı
Gazetemizin duyurduğu 6 milyon 720 bin lira harcanarak yapılan fakat kanalları olmadığı için 2018 yılından beri atıl durumda olan Gaziantep Nurdağı ilçesine bağlı Hamidiye Göleti’ne kanal yapımı için ihale açıldı.
Gölete kanal yapılmadığı için toprağını sulayamayan bir yurttaş, “İki yıldır bu gölete kanalların yapılmasını bekliyoruz. Umarım bu defa eksiksiz yapılır ve rahatça arazilerimizi sularız” dedi.
Gaziantep Nurdağı ilçesine bağlı Hamidiye köyüne bölgedeki tarım arazilerinin sulama ihtiyacını karşılamak için Hamidiye Göleti oluşturulmuştu. Ancak suyun tarım arazileriyle buluşmasını sağlayacak kanallar ödenek yetersizliği gerekçesiyle yapılmadığı için yaklaşık 3 bin dönümlük arazi sulanamıyordu.
2018 yılında yapımı tamamlanan gölet atıl durumdaydı. Bir yılda tamamlanması öngörülen kanalların ihalesi Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından açık ihale usulüne göre 21 Ocak 2021’de yapılacak.
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