Hamilelikte içecek tüketimine dikkat!
Hamilelik sürecinde tüketilen bazı besinler ve içecekler bebeğe zarar verebilir ya da erken doğuma sebep olabilir. İşte hamilelik döneminde tüketilmesi uygun olan ve riskli olan içecekler...
Her bireyin hamilelik süreci farklı olacağı için doktorunuza danışmadan hiçbir bitki çayını içmemeye özen gösterin. Alkol bebeğin beyin hücrelerinin gelişimini engeller, kesinlikle uzak durulmalıdır.
HAYAT SIVISI SU
Gebelikte su tüketimi, özellikle idrar yolu enfeksiyonu, bebeğin amnion sıvısındaki azalmalar, erken doğum, kabızlık ve ishal gibi birçok sağlık probleminin oluşumunu engellemesi sebebiyle hem anne hem de bebek sağlığı için çok önemlidir. Gebeler günlük ortalama 2-2.5 litre su tüketmeye özen göstermelidir.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
- Kalsiyum, fosfor, potasyum, A ve D vitamini kaynağı olan süt ve süt ürünleri hamileler için ayrı bir öneme sahiptir. Bebek kemik ve diş gelişimi için kalsiyuma ihtiyaç duyar. Annenin yeterli kalsiyum almaması durumunda ise bebek annenin kemiklerinden kalsiyum ihtiyacını karşılar.
- Annenin artan kalsiyum ihtiyacı için günde 2-3 bardak süt tüketilmesi önerilmektedir. Sütü sevmeyen veya laktoz intoleransı olan anne adayları kefir, ayran, yoğurt tercih edebilir.
- Pastörize edilmemiş süt ürünleri kesinlikle tüketilmemelidir. Çiğ süt ve peynir gibi süt ürünlerinde erken doğum ve düşüğe neden olabilen listeria adlı bakterinin bulunma ihtimali oldukça yüksektir.
KAHVE
- Kahveden alınan kafein bebeğe geçer ve bebeğin vücudundan çok zor atılır. Bebeğe geçen kafein ise bebekte kilo kaybına, büyüme ve gelişmede bozukluklara neden olabilir. Hamilelerde günde 1-2 fincan Türk kahvesi tüketiminin bebek için ciddi sorun yaratmadığı düşünülüyor.
- Kafein miktarı arttıkça zarar da artar. Hamilelerin günde 250-300 mg üzerinde kafein alması önerilmemektedir. Riskli gebeliklerde tüketim sıfıra kadar indirilebilir.
BİTKİ ÇAYLARI
- Rahatlatıcı etkileriyle bilinseler de düşük riskini artırmaları, rahim kasılmalarına neden olmaları nedeniyle birçok bitki çayı hamilelik döneminde önerilmiyor.
- Papatya, rezene, ıhlamur, kuşburnu, yeşil çay günde 1-2 fincan olarak tüketilebilir. Ancak hamilelik döneminde tarçınlı, zencefilli çaylar, adaçayı gibi içecekler düşük riskini artırabiliyor.
Hamilelik dönemini yaşarken sıcak havaların etkilerini azaltmak isteyenlere Karadutlu Smoothie tarifi:
Malzemeler:
- Yarım çay bardağı süt
- Yarım su bardağı ayıklanmış karadut
- 1 kaşık yoğurt
- 1 top vanilyalı dondurma
- 6 küp buz
Yapılışı:
Buz haricinde tüm malzemeleri blendırdan geçirin. Sonrasında buzları da ekleyerek karışımın iyice kıvam almasını sağlayın. Afiyet olsun.
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