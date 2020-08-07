Hamza Yerlikaya'yı eleştiren Kızılay Şube Başkanı görevden alındı

07 Ağustos 2020 Cuma, 14:12

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski başdanışmanı ve eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya’nın Vakıfbank’a atanmasını eleştiren Kızılay Muğla Şube Başkanı Yusuf Kayacık, görevinden alındı.

Kızılay Muğla şube başkanı Yusuf Kayacık 15 Haziran tarihinde kişisel sosyal medya hesabından Hamza Yerlikaya’nın VakıfBank yönetim kuruluna atanmasını eleştiren bir paylaşım yaptı.

Kayacık paylaşımında, "Bir AK Partili olarak olarak atamanın hiçbir izahını yapamıyorum, insanlar kıt kanaat geçinirken, 3-4 ayrı makamdan maaş alınıyor, bunu kabul edemiyorum" gibi ifadeler kullandı.

"EKONOMİK KRİZDE KAYMAKLI ATAMALAR"

Kayacık, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"HamzaYerlikaya. Milli sporcu, eski Güreş Federasyonu Başkanı ve eski Milletvekili...

Önce; Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine atanan Yerlikaya, ardından, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığı görevine getiriliyor...

Buraya kadarına eyvallah...

Ammaaaa...

Aynı Yerlikaya, hiçbir yeterliliği, uzmanlığı ya da deneyimi olmadığı halde, önceki gün Vakıfbank Yönetim Kurulu üyeliğine de atanıyor ya, işte buna eyvallah diyemiyorum...

İnsanlar, ekonomik krizde esnafı ile işçisi ile emeklisi ile kıt kanaat geçinirken, birine böylesine kaymaklı atamalar yapılması, üstelik ülke şartlarına göre çok yüksek ücretli 3-4 makamdan aynı anda maaş alması kabul edilemez...

AkParti'li bir vatandaş olarak kınıyorum, hiçbir izahı olmayan ve vicdanları yaralayan bu atamanın derhal durdurulmasını diliyorum..."

KIZILAY BAŞKANI MÜFETTİŞ GÖNDERDİ: İTİBARI ZEDELEDİ!

Kayacık ayrıca kişisel Twitter hesabından da #HamzaYerlikaya hastagi ile attığı tweette, “Güreşçi, Eski Vekil, Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı, Spor Bakan Yardımcısı… Buraya kadar eyvallah… Ammaaa… Aynı zamanda #Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi de olunca eyvallah yoook… AkParti’li bir vatandaş olarak kınıyorum, gelin vazgeçin, yazıktır, günahtır” dedi.

Bu paylaşımları ardından Kayacık hakkında genel merkeze şikayette bulunuldu.

Genel Başkan Kerem Kınık’ın talimatıyla Muğla’ya bir başmüfettiş gönderildi. Yaptığı paylaşımlar ile “Türk Kızılayı’nın itibarını zedelediği” gerekçesiyle savunması istenilen Kayacık’ın geri adım atmadığı ve paylaşımlarını silmediği öğrenildi.

Yaklaşık bir ay süren soruşturma sonunda, Kayacık başkanlığındaki Muğla Şube Yönetiminin tamamının görevden alındığı belirtildi.

KAYACIK’TAN CEVAP

Görevden alınma kararı tebliğ edilen Kayacık, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Haksızlık önünde eğilmeyiniz; çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz…’ demiş Hz. Ali. Allah’a şükür bugüne kadar şerefimizi yere düşürmedik, düşürmeyiz. Yanlışa, yanlış demek, doğruya, doğru demekten her zaman daha zordur. Hayatım boyunca doğruyu söylemekten vazgeçmeyeceğim. Herkes, her şeyi biliyor. Takdir siz kıymetli hemşerilerimin.”

Kaynak: Muğla Yenigün Gazetesi, Muğla Gazetesi

