Hande Fırat evinde kaza geçirdi: İki gözünde hasar oluştu
Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, evinde kaza geçirdi.
Gazeteci Hande Fırat evinde kaza geçirdi. Hastaneye kaldırılan Hande Fırat'ın iki gözünde de hasar meydana geldiği bildirildi.
Medyaradar'ın haberine göre, Fırat'ın birbirine yapışan bulaşık makinesi parlatıcılarını ayırmaya çalışırken, parlatıcıların patlaması sonucu iki gözünde de hasar oluştu.
Serum ve kortizon tedavisi uygulanan Hande Fırat'ın, doktorların tavsiyesi üzerine güneş gözlüğü ile antibiyotik kullandığı bildirildi.
Yaralanan Fırat, bir süre hem CNN Türk ekranlarındaki Gece Görüşü programını sunamayacak hem de Hürriyet'teki köşesine ara verecek.
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