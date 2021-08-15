Hande Yener, konsere geç kalınca çözümü otostop çekmekte buldu

15 Ağustos 2021 Pazar, 21:04

Pandemi yasaklarının kalkmasının ardından ünlü isimler sahne almaya başladı. Sahne kıyafetleriyle sık sık gündeme gelen Hande Yener, yeni paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.

ARACINDAN İNDİ

Konser için İzmir’e giden popçu, aşırı trafiği görünce çözümü otostop çekmekte buldu.

Aracından inen Hande Yener, bir gencin motosikletine bindi.

"İNANILMAZ TRAFİK VAR"

O anları kayda alan şarkıcı, Instagram hesabından paylaştı.

Yener’in görüntüde, "İnanılmaz bir trafik var. Resmen otostop çektim, motorla kendimi bıraktırıyorum. Sağ olsun. Erdal çok tatlı, şok geçirdi beni görünce. Ama şu an çok eğleniyoruz" dediği duyuldu.