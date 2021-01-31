Hangi alet ne kadar elektrik harcıyor?

31 Ocak 2021 Pazar, 11:35

Elektrik faturalarının yüksek olmasının nedeni ne? Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan, bir ailenin kullandığı elektrikli ev aletlerini sıraladı ve kalem kalem faturaya yansımasını yazdı.

İşte ayrıntılar:

"Pandemiyle birlikte birçok sektör evden çalışmaya geçti. Sokak kısıtlamaları, toplu halde bulunulan mekanların kapanması derken hayat neredeyse bir yıldır evde geçiyor. Hal böyle olunca geçen marttan bu yana konutlarda elektrik, doğalgaz, su, internet tüketimi hayli artmış durumda. Üstüne bir de kış koşulları yaşıyoruz. Kışın en sert zamanının yaşandığı şu günlerde en önemli gündemimiz kabarık faturalar. Özellikle de elektrik faturaları…

Görüyorum ki yüksek elektrik faturaları herkesin derdi. Çarşıda-pazarda-sosyal medyada çokça konuşulan elektrik faturaları insanı isyan ettirmeyecek gibi değil. 4 kişilik bir ailenin aylık elektrik faturası 400-500 TL’leri bulabiliyor. Örneğin 2 kişinin yaşadığı evime geçen ay tam 450 TL elektrik faturası geldi. Üstelik de tasarruflu davrandığımı düşündüğüm halde.

Peki faturayı bu kadar kabartan ne? Kombi mi, fırın mı, elektrikli kalorifer mi, ütü mü, bilgisayar mı? Acaba hangi alışkanlıklarım nedeniyle 450 TL’lik bir faturayla karşılaştım? Bu soruları, İstanbul Avrupa Yakası’na elektrik dağıtan CK Enerji Boğaziçi Elektrik’e sordum. Sağolsunlar benim için kış aylarında hangi elektrikli alet ne kadar elektrik harcıyor tek tek hesapladılar.

CK Boğaziçi Elektrik’in hesaplamaları çok çarpıcı…

Misal haftanın her günü 8-10 saat kombi çalışmasının elektrik tüketim maliyeti 35 TL, eğer ısınmak için klima kullanıyorsanız her gün 8 saat klima çalışması faturaya 191 TL olarak yansıyor. Haftada 4 gün saç kurutma makinesi kullanırsanız elektrik faturanıza 5.56 TL olarak yansıyor. Kışın vazgeçilmezi tabii ki kestane değil mi! Haftada 2 kez fırında kestane yapmanın elektrik faturası maliyeti 11.40 TL. Hangi elektrikli alet ne kadar elektrik harcıyor, işte kalem kalem hesap…

"KIŞIN KLİMA İLE ISINMANIN AYLIK MALİYETİ 191 TL’Yİ BULABİLİYOR"

KOMBİ: Doğal gaz maliyetiyle bilinen kombiler aslında elektrik faturalarında da kendisini gösteriyor. Kış aylarında kullanımı 8-10 saatleri geçen kombi, haftanın her günü bu aralıklarda çalıştırıldığında elektrik tüketimine de sebep oluyor

- Haftanın her günü 8 ile 10 saat arasında çalıştırılan kombinin elektrik tüketim maliyeti 35 TL’ye kadar çıkabiliyor.

KLİMA: Eğer kışın klimayla ısınmayı tercih ediyorsanız doğal gaz maliyetinden tasarruf ederken elektrik maliyetiniz önemli ölçüde artıyor.

- Her gün 8 saat çalıştırılan klimanın faturaya yansıması 191 TL’yi buluyor.

ELEKTRİKLİ KALORİFER: Isınmada sadece elektriği tercih ederseniz alternatiflerden biri de elektrikli kaloriferler. Günde ortalama 8 saat kullanılacak bir elektrikli kalorifer faturada en büyük kalemlerden birine sahip olacaktır.

- Her gün 8 saat kullanılan elektrikli kaloriferin faturaya yansıması yaklaşık 442 TL.

HAFTADA İKİ KERE FIRINDA KESTANENİN ELEKTRİK MALİYETİ AYDA 11.40 TL

FIRIN: Restoran ve kafelerin yerinde servise kapalı olması, devam eden sokağa çıkma kısıtlamaları gibi nedenlerle evde yemek yapma eğilimi devam ediyor. Dolayısıyla elektrikli ev aletleri de mesken tüketiminde büyük rol oynuyor.

Örneğin kış aylarının sembollerinden biri kabul edilen fırında kestane yapmak elektrik faturasında gözle görülür bir artışa neden oluyor. Fırını 15 dakika ısıttıktan sonra kestaneleri pişirmek için yaklaşık yarım saatlik bir süreye ihtiyaç oluyor. Bu da toplam 45 dakikalık bir kullanım anlamına geliyor. Haftada iki kere fırında kestane yapıldığı takdirde toplam 6 saatlik bu kullanımın faturaya yansıması yaklaşık 11.85 TL oluyor.

SU ISITICISI: Yine kış aylarında daha çok tükettiğimiz sıcak içecekler su ısıtıcı kullanımını da artırıyor. Ayrıca evde geçirilen zamanın artması yine su ısıtıcısının daha çok kullanılmasına sebep oluyor.

- Su ısıtıcısını haftanın her günü yarım saat çalıştırmak faturaya 24.3 TL olarak yansıyor.

SAÇ KURUTMA MAKİNESİ: Yazın çok ihtiyaç olmasa da kışın soğuk algınlığından korunmak için saç kurutma makinesinin kullanımı da artıyor.

- Tek bir kişinin haftada 4 gün 12 dakika saç kurutma makinesini kullanmasının maliyeti ayda 5.56 TL.

ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ: Kış aylarında çamaşırların kurutulması da önemli sorunlardan biri. Kullanımı gün geçtikçe artan çamaşır kurutma makineleri bu sorunu ortadan kaldırıyor ama tabii ki onun da faturaya bir yansıması var.

- Ortalama çalışma süresi 2.5 saat olan çamaşır kurutma makinesini haftada 2 kere kullanmanın aylık tüketim maliyeti 15.8 TL.

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR: Eğer evden çalışıyorsanız ya da eğlence amaçlı dizüstü bilgisayar kullanım süreniz arttıysa faturanızda bu tüketimi de rahatlıkla görebilirsiniz.

- Her gün 8 saat kullanılan biz dizüstü bilgisayarın elektrik tüketim maliyeti 15.93 TL.

OYUN KONSOLU: Evde keyifli vakit geçirmek için en çok tercih edilenlerden biri de oyun konsolları. Evde kalmaya devam ederken eğlence araçlarını kullanma sürelerimiz de artıyor.

- Haftanın her günü günde 4 saat aktif oyun oynamanın faturaya aylık etkisi 13.9 TL.

TV: Yine evde geçirilen zamanı keyifli hale getirmek için film/dizi izleme süreleri dolayısıyla TV’nin açık kalma süresi arttı.

- Günde zamanınızı 7 saat TV izleyerek geçiriyorsanız faturaya bunun yansıması 15.17 TL civarında."