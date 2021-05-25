Hansi Flick, Almanya Milli Takımı'nın başına geçti

25 Mayıs 2021 Salı, 12:08

Almanya Milli Futbol Takımı’nda teknik direktörlük görevine EURO 2020’nin ardından Hansi Flick’in getirileceği açıklandı.

Almanya Futbol Federasyonu, Bayern Münih ile 2023’e kadar geçerli olan sözleşmesinin sezon sonu feshedilmesini isteyen Hansi Flick ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı. Flick, bugün Almanya Futbol Federasyonu binasında resmi anlaşmayı imzaladı. EURO 2024’e ev sahipliği yapacak olan Almanya, şampiyonada sahaya Flick yönetiminde çıkacak. Deneyimli teknik adam Hansi Flick, Bayern Münih ile bir buçuk altı kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Almanya Milli Takımı'nın halihazırdaki teknik direktörü Joachim Löw, bu yaz oynanacak olan EURO 2020'de sahaya çıkmasının ardından görevinden ayrılacak.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Flick, imza töreninde şu açıklamalarda bulundu:

"Her şey benim için şaşırtıcı derecede hızlı geçti, ancak sonbahardan itibaren milli takımda teknik direktör olarak çalışacağım için çok mutluyum. Sezon yeni bitti ve Bayern Münih'te geçirdiğim iki yıl, hala üzerimde güçlü bir etki yaratıyor. Takım ruhu ve oyuncuların tavrı olağanüstü idi.

Çok heyecanlıyım çünkü oyuncuların kalitesini, özellikle de Almanya'daki genç oyuncuları görüyorum. Yaklaşan turnuvalara iyimser bakmak için her türlü nedene sahibiz, örneğin 2024'te kendi sahamızdaki Avrupa Şampiyonası'na böyle bakabiliriz. Ayrıca, Oliver Bierhoff'un yanımda güçlü, güvenilir bir ortağım olacağını önceden de en iyi şekilde deneyimledim. Arka plandaki ekip çalışması, takım, biz koçlar ve personelin başlangıç döneminin kısa sürmesini sağlayabilir.

Ayrıca altyapı milli takımları hakkındaki öneri ve fikirlerimi paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Ağustos ayında ayrıntılı açıklama yapacağım. Joachim Löw, Marcus Sorg, Andy Köpke ve takıma Avrupa Şampiyonası'nda başarılar diliyorum. Löw, milli takım kariyerine görkemli bir son vermeyi fazlasıyla hak etti."