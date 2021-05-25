Altınordu-Altay maçının hakemi Cüneyt Çakır

25 Mayıs 2021 Salı, 12:09

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; TFF 1'inci Lig Play-Off finalinde Altınordu ile Altay arasında oynanacak karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır görev yapacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak maçta Çakır'ın yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun olacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Hüseyin Göçek.



Altay ile Altınordu'nun karşılaşacağı maç Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

İzmir derbisinin kazananı Süper Lig'e yükselen 3'üncü takım olacak.



