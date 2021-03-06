Harita güncellendi: Koca illere göre vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'kontrollü normalleşme' sürecinde illere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı haritasını paylaştı. 100 bin nüfusta vaka sayısı en fazla olan ilk 5 il Samsun, Sinop, Giresun, Ordu, Trabzon, en düşük Hakkari, Şırnak, Batman, Mardin ve Siirt oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından il il 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarının yer aldığı güncel haritayı paylaştı. Bakan Koca'nın, "Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli" mesajıyla paylaştığı haritada, 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasındaki veriler yer aldı.
Buna göre 100 bin nüfusta en yüksek vaka görülen ilk 5 il Samsun, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon oldu. En az vaka görülen iller sıralaması ile Hakkari, Şırnak, Batman, Mardin ve Siirt olarak oluştu. Samsun'da 100 bin nüfusta 348,36 vaka görülürken, Hakkari'de 100 bin nüfusta 5,35 vaka görüldü. İstanbul'da 100 bin nüfusta vaka sayısı 111,57, Ankara'da 54,83, İzmir'de 66,47 oldu.
Bakan Koca, bir diğer paylaşımında ise "Bu hafta ne kadar tedbirli olursak şehirlerimizin rengi ona uygun olarak şekillenecek. Mevcut avantajlarımızı kaybetmemek için daha dikkatli ve temkinli hareket etmeliyiz" ifadesini kullandı.
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