Harry Kane, Tottenham'da antrenmanlara katılmadı

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 13:57

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham ile İngiliz futbolcu Harry Kane arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor.



Sky Sports'un haberine göre Harry Kane, Tottenham'ın yeni sezon hazırlık antrenmanlarına katılmadı.

Ayrıca haberde Manchester City'in haziran sonunda İngiltere kaptanı için 100 milyon sterlinlik bir teklifte bulunduğu yazıldı.



Daha önce İngiltere basınında yer alan haberde geçtiğimiz sezonun son haftalarında Tottenham’dan ayrılmak istediğini belirten Harry Kane’in Manchester City’e transfer olabilmek için antrenmanlara çıkmayacağı belirtilmişti.

YÖNETİM HARRY KANE'NİN GİTMESİNİ İSTEMİYOR

Londra ekibinin başkanı Daniel Levy geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Harry Kane’nin takımda kalacağını açıklamıştı.

Bu yaz takımın sportif direktörü olan Daniel Paratici de geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda transfer döneminde en büyük hedeflerinin Kane’i takımda tutmak olduğunu söylemişti.



