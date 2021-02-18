'Harry Potter ve Felsefe Taşı'ndaki en duygusal sahnesinin kazara çekildiği ortaya çıktı

18 Şubat 2021 Perşembe, 10:55

Harry Potter film serisi vizyona girdiği dönemden sonra dijital platformlarda da yayımlanmasıyla pek çok farklı jenerasyondan izleyiciyi kendisine çekmeye başardı. Son dönemde serinin dizisinin çekilebileceğine yönelik haberler de hayranların Büyücülük Dünyası'ndaki tartışmaları alevlendirmesine neden oldu.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre serinin 8 filminde de yapımcı olan David Heyman kısa süre önce verdiği röportajda Harry Potter ve Felsefe Taşı'ndaki (Harry Potter and Sorcerer's Stone) duygusal bir sahnenin Daniel Radcliffe'in geçirdiği alerjiyle alakalı olduğunu söyledi.

Hatırlanacağı üzere Profesör Quirrell'la yüzleştikten ve Lord Voldemort'un fiziksel formunu geri kazanmak için yaptığı son girişimden sonra, ikonik karakter arkadaşlarına veda ederek Dursley ailesinin pek hoş olmayan ortamına geri dönmek zorunda kalmıştı.

Genel olarak kasvetli olan sahnede Harry ve Hagrid sevgi dolu bir anı paylaşıyordu.

Heyman bahsi geçen sahneye dair şu ifadeleri kullandı:

"Dan (Radcliffe) gözlerini yeşile çevirmek için lens kullanıyordu ve onlara alerjik bir reaksiyon göstermişti. Gözleri kırmızı ve şişti ve lensleri çıkarmak zorunda kalmıştık. Yeşili dijital olarak ekleyebileceğimizi düşündük, ancak nihayetinde yapay hissettireceği için eklememeye karar verdik. Ama Dan'in gözleri şişmiş ve kırmızı bir haldeydi ve tuhaf biçimde Hagrid'e veda ettiği sahne açısından fazlasıyla uygundu."