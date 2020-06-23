Harun Tekin’den doğum gününde anlamlı konser

23 Haziran 2020 Salı, 02:00

“Hediyeler” konserinde Harun Tekin ağırlıklı olarak başkalarının yazdığı ve kendi hayatında yer etmiş şarkıları, tek başına, akustik gitar eşliğinde çalıp söyleyecek. Yaklaşık 75 dakika sürmesi planlanan konser myopenstage.com adresinden yayımlanacak. Biletler Biletix’te satışta.