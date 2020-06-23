Harun Tekin’den doğum gününde anlamlı konser
Mor ve ötesi’nin solisti Harun Tekin doğum gününü çevrimiçi bir konserle kutluyor. Konser, 28 Haziran Pazar günü saat 19.30’da My Open Stage organizasyonuyla canlı yayımlanacak. “Hediyeler” başlıklı konser bilet alınarak izlenebilecek. Bilet geliri, müzik emekçilerine ulaştırılmak üzere İhtiyaç Haritası’yla paylaşılacak.
“Hediyeler” konserinde Harun Tekin ağırlıklı olarak başkalarının yazdığı ve kendi hayatında yer etmiş şarkıları, tek başına, akustik gitar eşliğinde çalıp söyleyecek. Yaklaşık 75 dakika sürmesi planlanan konser myopenstage.com adresinden yayımlanacak. Biletler Biletix’te satışta.
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