Harvard Üniversitesi'nden Doç. Dr. Altındiş'den kritik uyarı
Harvard Üniversitesi öğretim görevlisi ve Boston College Üniversitesi Biyoloji bölümü mikrobiyoloji uzmanı Doç. Dr. Emrah Altındiş, Türkiye'nin Covid-19'da 4. zirvenin yükselişi içinde olduğunu söyledi.
Twitter hesabından bayram öncesinde paylaşımda bulunan Altındiş, "Türkiye'de dördüncü bir zirve yaşanma olasılığı yüksek" diyerek uyarıda bulunmuştu.
"4. zirvenin yükselişi içindeyiz" diyen Altındiş, bayram sonrası yükselişin sebeplerini "1 Temmuz'da kısıtlamaların kaldırılması, dokuz güne uzanan tatil ve on binlerce insanın seyahat etmesi, düşük aşılama oranları ve Delta varyantı" olarak sıraladı.
"Önümüzdeki günler kritik, vakalar çok artacak" diye yazan Altındiş şu ifadeleri kullandı:
"Aslında bir dejavu. Zira 1 Haziran 2020'de kısıtlamaların kaldırılması sonrasında ağustosta pek çok ilde (Ankara vb) yoğun bakımların dolduğunu görmüştük. Bayram dolayısıyla milyonların rehavetle, aşısız veya tek aşılı olarak kapalı mekanlarda buluşmaları bulaşın çok artmasına yol açıyor.
Türkiye'de halen iki doz aşısını tamamlayanların oranı nüfusun yüzde 25'i. Tek doz aşının koruması oldukça düşük (Pfizer için yüzde 30 civarında), kimi illerde aşılamalar çok çok düşük. Bu şartlarda ağustos Covid-19 açısından zor bir ay olacak."
1) Bayram oncesi uyarmaya calistigim (asagida) 4. zirvenin yukselisi icindeyiz. Sebepleri a) 07/01'de tum onlemlerin kaldirilmasi b) 9 gune uzatilan tatil ve on milyonlarca insani seyahati c) dusuk asilama oranlari d) delta varyanti. Onumuzdeki gunler kritik, vakalar cok artacak. https://t.co/ZQGbyHs3sM— Emrah Altindis (@Emrah_Altindis) July 24, 2021
Bayram tatilindeki bulaş sebebiyle Delta varyantının ülkede dominant hale geldiğini belirten Altındiş, bunun yanında iki doz Pfizer-BioNTech aşısının varyanta karşı yüzde 87 etkili olduğunu söyledi.
Tatil haftası içinde 'on binlerce insanın enfekte olduğunu ve şu anda başkalarını enfekte ettiğini' belirten Altındiş, "Semptomlar bulaştan altı gün sonra başlayacak, dolayısıyla vakalarda asıl artışı pazartesiden itibaren sağlık çalışanları gözlemleyecek. Devlet sayıları yine manipüle edecektir" dedi.
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