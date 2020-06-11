Harvard uzmanları: DSÖ kamuoyunu yanlış yönlendiriyor
Harvard Üniversitesi bilim insanları, DSÖ'nün asemptomatik kişilerden virüs bulaşmasının çok nadir olduğuna dair açıklamasına tepki gösterdi.
Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) Maria Van Kerkhove Covid-19´un nasıl bulaştığına dair farklı ülkelerden gelen verileri incelediklerini ve asemptomatik kişilerden virüsün bulaşmasının çok nadir olduğunu ifade etti. DSÖ, hükümetlerin semptom gösteren hastalara odaklanmasını istedi.
PAYLAŞILMAYAN VERİLERE Mİ DAYANIYOR?
Bu açıklamaya Harvard Üniversitesi bilim insanları tepki gösterdi. Uzmanlar, DSÖ´yü `kamuoyunu yanlış bilgilendirmek´ ve `kafa karıştırmakla´ suçladı.
Asemptomatik kişilerin de virüsü yayabileceğine dair çok sayıda kanıtın olduğunu ifade eden Harvard uzmanları, DSÖ´nün yorumunun henüz bilimsel toplulukla paylaşılmayan üye devletlerin açıklamasına dayandığını düşündüklerini belirti.
KERKHOVE: YANLIŞ ANLAŞILDI
DHA’nın haberine göre, tepkinin ardından DSÖ açıklamasını geri çekerken, Kerkhove, yanlış anlaşıldıklarını ve hiçbir semptomu olmayan kişilerin de hastalığı yaydığını söyledi.
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