Harvey Weinstein'den Angeline Jolie’ye yanıt: Taciz etmedim

08 Eylül 2021 Çarşamba, 10:23

Son olarak Af Örgütü ile ortak olarak çıkardığı çocuk hakları kitabı ile gündemde olan ABD'li yıldız oyuncu Angelina Jolie, Harvey Weinstein'in kendisini taciz etmeye yeltendiğini ancak bir biçimde kaçmayı başardığını iddia etmişti.

Tecavüz ve darp suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırılan Harvey Weinstein, asistanı aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Angeline Jolie'ye hiçbir şekilde bir saldırı girişimim olmadı” dedi.

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Açıklamada, "Bu gerçek dışı ve tıklama tuzağı bir reklam. Sen Angelina Jolie’sin, dünyadaki her erkek ve kadın, eminim sana ilgi gösteriyordur. Bu, bütün dünyanın sana saldırdığı anlamına mı geliyor?" denildi.

NTV'de yer alan habere göre, bu açıklamaların asılsız olduğu ve Jolie’nin yeni çıkacak kitabının tanıtımını yaptığını iddia edildi.

Jolie, başarısız bir girişim de olsa bunun bir saldırı olduğunu anlatmış, eski eşi Brad Pitt’in Weinstein ile Soysuzlar Çetesi’nde çalışmasından aralarının bozuk olduğunu ve bu konuda Pitt ile o dönemde tartıştıklarını söylemişti.

Jolie ayrıca, 2004 yapımı “The Aviator” filmi için kendisine teklif geldiğini ama Weinstein’ın da içinde bulunduğu için rolü reddettiğini aktarmıştı.