Angelina Jolie, Brad Pitt'le evliyken kendisinin ve çocuklarının güvenliğinden endişe ettiğini söyledi
Oyuncu Brad Pitt ile boşanma kararı alan dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie, son verdiği röportajda evliliğinden bahsederken "İlişkim boyunca kendimin ve çocuklarımın güvenliğinden endişe ettim" ifadelerini kullandı. Çift, 2014 ve 2019 yılları arasında evliydi.
Yaklaşık 11 yıl önce aşk yaşamaya başlayan ve 2014 yılında evlenen Brad Pitt ile Angelia Jolie eviliklerini bitirme kararı almıştı.
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yaşındaki 6 çocuk annesi Angelina Jolie, son verdiği röportajda evliliğinden,
boşanma kararından ve çocuklarının velayetiyle ilgili tüm bilinmeyenleri
anlattı.
"GÜVENLİĞİMİZDEN ENDİŞE ETTİM"
The Guardian'a konuşan Angelina Jolie, Brad Pitt ile
ilişkisi ve evliliği süresince hem kendisinin hem de çocuklarının güvenliğinden
endişe ettiğini söyledi. Jolie, Pitt ile süren velayet davası nedeniyle bu konu
hakkında daha derin açıklamalar yapamayacağını da sözlerine ekledi.
VELAYET DAVASINI "KORKUNÇ" DİYEREK NİTELEDİ
Brad Pitt ile altı çocuğun velayeti için aralarında süren
davayı "korkunç" diye nitelendiren Angelina Jolie, Pitt ile en büyük
oğlu Maddox arasında uçakta yaşandığı ileri sürülen şiddet olayına da değindi.
Jolie, "Olaylar uçakta uygulanan sözlü ve fiziksel şiddetle başlamadı.
Olay bundan çok daha karmaşık" diyerek sözlerini sürdürdü.
"BOŞANMA KARARINI KOLAY ALMADIM"
Angelina Jolie, Brad Pitt'ten boşanma kararını kolay
almadığının da altını çizdi röportajda "Çocuklarımın babasından ayrılma
kararı almak, öyle bir pozisyonda bulunmak bana çok şeye mal oldu" diyerek
o süreçte yaşadığı zorlukları ifade etti. Jolie, "Ailem ve çocuklarımın
babası için iyilik ve huzur diliyorum. Biz her zaman bir aile olacağız"
diyerek sözlerini tamamladı.
MAHKEMEYE AİLE İÇİ ŞİDDETLE İLGİLİ BELGELERİ SÜRDÜ
Angelina Jolie, daha önce de Brad Pitt'in kendisine aile içi
şiddet uyguladığını iddia etmişti. Altı çocuk annesi Angelina Jolie, devam eden
boşanma davası kapsamında mahkemeye Brad Pitt'in ilişkileri boyunca kendisine
şiddet uyguladığını ileri sürdü ve bununla ilgili belgeler de sürdü. Bu
belgelerin tüm ayrıntıları bilinmese de Angelina Jolie'nin bu konuda kanıtları
olduğu, hem kendisinin hem de yaşı küçük olanlar da dahil altı çocuğunun da ona
tanıklık etmeye istekli olduğu belirtildi. Fakat daha sonra bu istek mahkeme
tarafından kabul edilmedi.
BRAD PITT ŞİDDET SORUŞTURMASINDA AKLANDI
Boşanmanın ilk aşamasında Brad Pitt'in, en büyük oğulları Maddox başta olmak üzere diğer çocuklarına da hem sözlü hem fiziksel şiddet uyguladığı iddiaları Jolie tarafından ortaya atıldı. Bunun sonucunda Pitt, bir FIB soruşturmasının yanı sıra Los Angeles Çocuk ve Aile Hizmetleri tarafından soruşturuldu. Fakat oyuncu bu soruşturmalarda aklandı.
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