Hasan Ali Kaldırım İstanbul'da kalıyor
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım'ın kariyerine İstanbul'da devam edeceği öğrenildi.
Fenerbahçe'de 8 sezon forma giyen, sözleşme süresi bitince yeni sözleşme teklifi sunulmayan Hasan Ali Kaldırım'ın Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir ile söz kestiği öğrenildi.
Geride bıraktığımız sezonda sakatlığı nedeniyle sezonun büyük bir kısmında forma giyemeyen milli sol bek, takımını uzun bir süre yalnız bırakmıştı.
8 sene Fenerbahçe formasını terleten başarılı sol bek, 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 de TFF Süper Kupa şampiyonluğu sevinci yaşadı. 2019-2020 sezonunda 18 maçta forma giyen milli sol bek 3 asistle takımına katkıda bulundu.
Kopenhag maçı öncesi sözleşmesi sona eren Clichy ile devam etmek istediklerini söyleyen Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Hasan Ali ile ilgili, "Hasan Ali Kaldırım gündemimizde yok ama olabilir de. Gelen oyuncu Clichy'nin arkasına gelecek" ifadelerini kullanmıştı.
Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de sözleşmesi uzatılmayan Martin Skrtel'i de kadrosuna katmıştı.
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