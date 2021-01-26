Hasan Can Kaya'nın yeni dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu

Hasan Can Kaya'nın Exxen için hazırladığı "Bir Yeraltı Sit-Com"u isimli dizinin çekimleri başladı. Dizinin oyuncu kadrosu da belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
26 Ocak 2021 Salı, 16:29
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Pandemi sürecinde "Konuşanlar" adlı YouTube kanalında yayımlanan aynı isimli şovla yıldızı parlayan Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen platformuna transfer olmuştu.

Hasan Can Kaya "Konuşanlar" programının ardından şimdi de yeni dizisiyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

Hasan Can Kaya'nın başrolde oynadığı dizinin adının "Bir Yeraltı Sit-Com"u olduğu belirtildi. Kaya'nın yazıp başrolünü oynadığı dizinin yönetmenliğini Sultan San üstleniyor.

Çekimleri başlayan dizide Hasan Can Kaya'nın annesini usta oyuncu Günay Karacaoğlu, babasını Tuna Orhan, kardeşini Ezgi Gör, sevgilisini ise Lara Domaç canlandıracak.

Fotoğraflar: Instagram (@gunaykaracaoglu, @tunatunaorhan)

Hasan Can Kaya "Konuşanlar"ın yenin bölümlerinin Acun Ilıcalı'nın EXXEN adlı dijital platformunda yayımlanacağını duyurmuş, anlaşma sonrası "Konuşanlar" adlı şovunun bölümleri YouTube'dan kaldırılmıştı.

Bölümlerin kaldırılmasına çok sayıda takipçi tepki göstermişti.


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