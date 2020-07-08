Hasankeyf 500 bin ton çimentoyla gömüldü

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 22:40

Anadolu Ajansı’nın (AA) 50 yıl ömrü öngörülen Ilısu Barajı’nın sular altında bırakılan 12 bin yıllık Hasankeyf’in ve milyonlarca canlıya ev sahipliği yapan Dicle Vadisi’nin betona gömülen son halini “Hasankeyf yeni yüzüyle misafirlerini bekliyor” şeklinde servis etmesiyle başlayan tartışmalar devam ederken yeni bir bilgi ortaya çıktı.

Oyak Çimento Beton Kağıt Grubu'nun Ilısu Projesi'ne ilişkin verilen bilgilerde barajın yapımında 500 bin ton çimento kullanıldığı ortaya çıktı.

Bağımsız kültür ve sanat gazetesi Müstehak sosyal medya hesabı üzerinden, "12 bin yıllık Hasankeyf'i KATLETMEK için toplam 500.000 ton beton döktükleri ortaya çıktı! Bir yılda 500 bin ziyaretçi ağırlayan Hasankeyf'i 500.000 ton çimento ile GÖMDÜLER!" paylaşımında bulundu.