"Hastalanmam" diyerek aşı olmayan müzisyen yaşamını yitirdi

30 Ağustos 2021 Pazartesi, 11:58

Müzisyen olan Marcus Birks, Covid aşıları konusunda şüpheci davranmış ve haftada beş gün sağlıklı beslenip egzersiz yaptığı için hastalanmayacağını öne sürmüştü.

Ancak ayın başlarında koronavirüse yakalandıktan sonra semptomlarının giderek kötüleşmesi ve sonunda nefes alma güçlüğü çekmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Dail Mail'in aktardığına göre Birks, 11 Ağustos'ta hastane yatağında yaptığı bir röportajda, nadiren hastalandığı için durumunun kendisinde bir şok yarattığını söyledi.

Birks'in, yaşamını yitirmeden önce aşılar hakkında 'biraz cahil' olduğunu ve aşılarını yaptırmayı 'ertelemekten' dolayı pişman olduğunu belirttiği kaydedildi.

Cuma günü Royal Stoke Üniversitesi Hastanesinde ölen Birks'i hamile eşi Lis Briks, eşine övgüde bulunarak, şunları söyledi:

"Kalbim tamamen söküldü ve bu kadar acıyla nasıl başa çıkalacağını bilmiyorum."